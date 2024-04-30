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Челсі Мудрика влітку може змінити тренера

Сьогодні 14:02 165 0
Челсі Мудрика влітку може змінити тренера
#Болонья, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно, #Тіаго Мотта

Джерело - Чемпіон.

Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик, може очолити головний тренер Болоньї Тіаго Мотта.

Про це повідомляє Елеонора Тротта з Calciomercato.

Зазначається, що лондонський клуб нещодавно зробив перший запит стосовно наставника. 

Нещодавно інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що Мотта вже узгодив контракт з Ювентусом.

Нагадаємо, в 35 турі Англійської Прем’єр-ліги Челсі зіграв унічию з Астон Віллою. Наразі команда посідає 9 сходинку в турнірній таблиці і відстає від 7 Ньюкасла на 5 балів. Проте в підопічних Маурісіо Почеттіно ще є гра в запасі.

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