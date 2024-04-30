Челсі Мудрика влітку може змінити тренера

Джерело - Чемпіон.

Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик, може очолити головний тренер Болоньї Тіаго Мотта.

Про це повідомляє Елеонора Тротта з Calciomercato.

Зазначається, що лондонський клуб нещодавно зробив перший запит стосовно наставника.

#ThiagoMotta alla #Juve: nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio, non approfondito, da parte del #Chelsea per il tecnico del #Bologna, che è d'accordo da mesi con i bianconeri per il nuovo corso#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) April 29, 2024

Нещодавно інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що Мотта вже узгодив контракт з Ювентусом.

Нагадаємо, в 35 турі Англійської Прем’єр-ліги Челсі зіграв унічию з Астон Віллою. Наразі команда посідає 9 сходинку в турнірній таблиці і відстає від 7 Ньюкасла на 5 балів. Проте в підопічних Маурісіо Почеттіно ще є гра в запасі.