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Світоліна залишається у двадцятці найкращих: в оновленому рейтингу WTA майже без змін

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2025, 08:15
Світоліна залишається у двадцятці найкращих: в оновленому рейтингу WTA майже без змін
Еліна Світоліна
НОК України

У понеділок, 14 квітня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує зберігати 18 позицію.

Оскільки минулого тижня проводилися матчі в різних групах Кубку Біллі Джин Кінг, то турнірів рівня WTA не було. Відповідно, змін у топ-50 найкращих тенісисток планети не відбулося.

Марта Костюк залишилася на 25 місці, Даяна Ястремська – 46-та, Ангеліна Калініна – 65-та. У другій сотні на одну позицію піднялася Дар'я Снігур.

На 12 сходинок опустилася Анастасія Соболєва, вона наразі посідає 216 місце.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10541;
  2. (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7470;
  3. (3) Джессіка Пегула (США) – 6101;
  4. (4). Коко Гофф (США) – 6063;
  5. (5). Медісон Кіз (США) – 4999;
  6. (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4843;
  7. (7). Мірра Андрєєва (-) – 4775;
  8. (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4243;
  9. (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3821;
  10. (10). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808;

...

18 (18). Еліна Світоліна (Україна) – 2180;
25 (25). Марта Костюк (Україна) – 1805;
46 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1229;
65 (68). Ангеліна Калініна (Україна) – 956;
103 (103). Юлія Стародубцева (Україна) – 711;
139 (140). Дар'я Снігур (Україна) – 536;
216 (204). Анастасія Соболєва (Україна) – 331;

Нагадаємо, що збірна України, за яку виступали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила та Надія Кіченок, вперше в історії вийшла у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

У матчах кваліфікаційної групи Е, які відбувалися у польському Радомі, наші тенісистки обіграли спочатку команду Польщі (3:0), а потім – збірну Швейцарії (2:1)

Ангеліна Калініна Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Іга Швьонтек Джессіка Пегула Юлія Стародубцева Коко Гофф Дар'я Снігур Аріна Сабалєнка

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