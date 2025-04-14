Світоліна залишається у двадцятці найкращих: в оновленому рейтингу WTA майже без змін

У понеділок, 14 квітня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує зберігати 18 позицію.

Оскільки минулого тижня проводилися матчі в різних групах Кубку Біллі Джин Кінг, то турнірів рівня WTA не було. Відповідно, змін у топ-50 найкращих тенісисток планети не відбулося.

Марта Костюк залишилася на 25 місці, Даяна Ястремська – 46-та, Ангеліна Калініна – 65-та. У другій сотні на одну позицію піднялася Дар'я Снігур.

На 12 сходинок опустилася Анастасія Соболєва, вона наразі посідає 216 місце.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10541; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7470; (3) Джессіка Пегула (США) – 6101; (4). Коко Гофф (США) – 6063; (5). Медісон Кіз (США) – 4999; (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4843; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4775; (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4243; (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3821; (10). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808;

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18 (18). Еліна Світоліна (Україна) – 2180;

25 (25). Марта Костюк (Україна) – 1805;

46 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1229;

65 (68). Ангеліна Калініна (Україна) – 956;

103 (103). Юлія Стародубцева (Україна) – 711;

139 (140). Дар'я Снігур (Україна) – 536;

216 (204). Анастасія Соболєва (Україна) – 331;

Нагадаємо, що збірна України, за яку виступали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила та Надія Кіченок, вперше в історії вийшла у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

У матчах кваліфікаційної групи Е, які відбувалися у польському Радомі, наші тенісистки обіграли спочатку команду Польщі (3:0), а потім – збірну Швейцарії (2:1)