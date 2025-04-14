Світоліна залишається у двадцятці найкращих: в оновленому рейтингу WTA майже без змін
У понеділок, 14 квітня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує зберігати 18 позицію.
Оскільки минулого тижня проводилися матчі в різних групах Кубку Біллі Джин Кінг, то турнірів рівня WTA не було. Відповідно, змін у топ-50 найкращих тенісисток планети не відбулося.
Марта Костюк залишилася на 25 місці, Даяна Ястремська – 46-та, Ангеліна Калініна – 65-та. У другій сотні на одну позицію піднялася Дар'я Снігур.
На 12 сходинок опустилася Анастасія Соболєва, вона наразі посідає 216 місце.
Рейтинг WTA:
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10541;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7470;
- (3) Джессіка Пегула (США) – 6101;
- (4). Коко Гофф (США) – 6063;
- (5). Медісон Кіз (США) – 4999;
- (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4843;
- (7). Мірра Андрєєва (-) – 4775;
- (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4243;
- (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3821;
- (10). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3808;
...
18 (18). Еліна Світоліна (Україна) – 2180;
25 (25). Марта Костюк (Україна) – 1805;
46 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1229;
65 (68). Ангеліна Калініна (Україна) – 956;
103 (103). Юлія Стародубцева (Україна) – 711;
139 (140). Дар'я Снігур (Україна) – 536;
216 (204). Анастасія Соболєва (Україна) – 331;
Нагадаємо, що збірна України, за яку виступали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила та Надія Кіченок, вперше в історії вийшла у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.
У матчах кваліфікаційної групи Е, які відбувалися у польському Радомі, наші тенісистки обіграли спочатку команду Польщі (3:0), а потім – збірну Швейцарії (2:1)