Зубков оформив дубль за Трабзонспор у матчі чемпіонату Туреччини
Олександр Зубков
Getty Images
Український вінгер Олександр Зубков оформив дубль за Трабзонспор у матчі проти Різеспора в межах 31 туру чемпіонату Туреччини з футболу.
Колишній футболіст Шахтаря відкрив рахунок на 15-й хвилині зустрічі, а на 21-й подвоїв перевагу своєї команди.
Нагадаємо, 2 квітня гол Зубкова вивів Трабзонспор у півфінал Кубку Туреччини.
Тепер в активі Олександра 5 голів у складі турецького колективу, на його рахунку також один асист.
Як відомо, Зубков став гравцем Трабзонспора на початку лютого.