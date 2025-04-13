Зубков оформив дубль за Трабзонспор у матчі чемпіонату Туреччини

Український вінгер Олександр Зубков оформив дубль за Трабзонспор у матчі проти Різеспора в межах 31 туру чемпіонату Туреччини з футболу.

Колишній футболіст Шахтаря відкрив рахунок на 15-й хвилині зустрічі, а на 21-й подвоїв перевагу своєї команди.

Нагадаємо, 2 квітня гол Зубкова вивів Трабзонспор у півфінал Кубку Туреччини.

Тепер в активі Олександра 5 голів у складі турецького колективу, на його рахунку також один асист.

Як відомо, Зубков став гравцем Трабзонспора на початку лютого.