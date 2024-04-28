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Астон Вілла — Челсі 2:2: огляд матчу АПЛ

Сьогодні 13:44 84 0
Астон Вілла — Челсі 2:2: огляд матчу АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла вдома зіграла внічию з Челсі в 35 турі англійської Прем’єр-ліги (АПЛ).

Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 27 квітня

Астон Вілла — Челсі 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 — 4 Кукурелья (автогол), 2:0 — 42 Роджерс, 2:1 — 62  Мадуеке, 2:2 — 81 Галлагер

Вінгер Челсі Михайло Мудрик розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 90-й хвилині гри. Для нього це була 27 гра в чемпіонаті Англії. На рахунку вінгера — 4 голи та 2 результативні передачі. За свій виступ він отримав оцінку 6.4 бали від статистичного порталу WhoScored.

Челсі після цього матчу залишився на дев’ятому місці у турнірній таблиці АПЛ з 48 очками в активі. Астон Вілла перебуває на четвертій позиції з 67 балами.

Наступний матч "сині" зіграють 2 травня проти Тоттенгема, а бірмінгемці зустрінуться 5 травня з Брайтоном.

Раніше повідомлялося, що Лестер за 2 тури до закінчення Чемпіоншипу гарантував собі вихід в Англійську Пем'єр-лігу.

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