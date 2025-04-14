Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гвардіола повідомив про продовження контракту одного з лідерів Манчестер Сіті

Станіслав Лисак — 14 квітня 2025, 08:47
Жузеп Гварідола
Жузеп Гварідола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що контракт півзахисника команди Ілкая Гюндогана був продовжений на рік.

Слова іспанського фахівця передає пресслужба "містян".

"Безумовно, у Гюндогана є ще один рік контракту. Що буде влітку, я не знаю, але зараз у нього ще один рік контракту", – заявив Гвардіола.

Чинна угода німецького півзахисника була розрахована до літа 2025-го, з можливістю продовження ще на сезон.

Зауважимо, що Ілкай Гюндоган уперше приєднався до Манчестер Сіті влітку 2016 року за 27 млн євро з Боруссії Дортмунд. У сезоні-2023/2024 німецький півзахисник виступав за Барселону після чого повернувся до "містян" на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні Гюндоган зіграв у команді Жузепа Гвардіоли в 43 матчах в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Наприкінці лютого повідомлялося, що головний тренер Манчестер Сіті запланував масштабну перебудову у клубі та планує продати вісім гравців улітку, серед цих гравців фігурував і Гюндоган.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган

Манчестер Сіті

Де Брейне – про відхід з Манчестер Сіті: Для моєї сім'ї це буде щось нове
Миколенко з Евертоном перемогли Ноттінгем Форест, Арсенал із Зінченком зіграв унічию з Брентфордом Ярмолюка
Зірка Манчестер Сіті може стати одноклубником Трубіна
Миколенко проти Ноттінгема, українське дербі в матчі Арсенал – Брентфорд: анонс 32 туру АПЛ
Манчестер Сіті може придбати півзахисника Ноттінгем Форест: сума вражає

Останні новини