Поразка Піттсбурга, Тампа-Бей закинула 7 шайб у матчі НХЛ
У ніч на 14 квітня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Нью-Джерсі програв Айлендерс. У поєдинку була закинута лише 1 шайба.
Найбільш цікавим було протистояння між Тампою-Бей і Баффало. Глядачі побачили 11 шайб.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
13 квітня
Оттава – Філадельфія – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Нью-Джерсі – Айлендерс – 0-1 (0:0, 0:1, 0:0)
Піттсбург – Бостон – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Кароліна – Торонто – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Вашингтон – Коламбус – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Тампа Бей – Баффало 7:4 (1:2, 4:0, 2:2)
Вінніпег – Едмонтон – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Анахайм – Колорадо – 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)
Нагадаємо, збірна України в овертаймі обіграла Польщу в товариському матчі.