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Поразка Піттсбурга, Тампа-Бей закинула 7 шайб у матчі НХЛ

Руслан Травкін — 14 квітня 2025, 08:16
Поразка Піттсбурга, Тампа-Бей закинула 7 шайб у матчі НХЛ

У ніч на 14 квітня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Нью-Джерсі програв Айлендерс. У поєдинку була закинута лише 1 шайба.

Найбільш цікавим було протистояння між Тампою-Бей і Баффало. Глядачі побачили 11 шайб.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
13 квітня

Оттава – Філадельфія – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Нью-Джерсі – Айлендерс – 0-1 (0:0, 0:1, 0:0)

Піттсбург – Бостон – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Кароліна – Торонто – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Вашингтон – Коламбус – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Тампа Бей – Баффало 7:4 (1:2, 4:0, 2:2)

Вінніпег – Едмонтон – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Анахайм – Колорадо – 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)

Нагадаємо, збірна України в овертаймі обіграла Польщу в товариському матчі. 

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