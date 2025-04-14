Долю медалі вирішили 0,05 бали: Середа завоював бронзу Кубку світу

Український стрибун у воду Олексій Середа став призером етапу Кубку світу в канадському місті Віндзор зі стрибків з 10-метрової вишки.

Українець набрав 490,80 бали та піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани, вище за Середу опинилися лише два представники Китаю. Ця медаль стала для спортсмена першою з чемпіонату світу-2024.

Зауважимо, що 19-річний уродженець Миколаєва випередив австралійського стрибуна у воду Кессієла Руссо всього на 0,05 бали.

Результати етапу Кубку світу зі стрибків з 10-метрової вишки

1. Цзілун Ченг (Китай) – 437.25 балів;

2. Цзіфен Чжу (Китай) – 387.90;

3. Олексій Середа (Україна) – 381.15.

Раніше в межах етапу Кубку світу Олексій Середа та Марк Гриценко посіли 5-те місце у синхронних стрибках з вишки.

Зазначимо, що на змаганнях у мексиканській Гвадалахарі 19-річний Середа зупинився за крок до медалі.