Долю медалі вирішили 0,05 бали: Середа завоював бронзу Кубку світу
Український стрибун у воду Олексій Середа став призером етапу Кубку світу в канадському місті Віндзор зі стрибків з 10-метрової вишки.
Українець набрав 490,80 бали та піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани, вище за Середу опинилися лише два представники Китаю. Ця медаль стала для спортсмена першою з чемпіонату світу-2024.
Зауважимо, що 19-річний уродженець Миколаєва випередив австралійського стрибуна у воду Кессієла Руссо всього на 0,05 бали.
Результати етапу Кубку світу зі стрибків з 10-метрової вишки
1. Цзілун Ченг (Китай) – 437.25 балів;
2. Цзіфен Чжу (Китай) – 387.90;
3. Олексій Середа (Україна) – 381.15.
Раніше в межах етапу Кубку світу Олексій Середа та Марк Гриценко посіли 5-те місце у синхронних стрибках з вишки.
Зазначимо, що на змаганнях у мексиканській Гвадалахарі 19-річний Середа зупинився за крок до медалі.