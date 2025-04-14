Сачко піднявся на 45 позицій, інші українці теж додали в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 14 квітня.

З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер.

На друге місце піднявся переможець грунтового Мастерсу в Монте-Карло іспанець Карлос Алькарас. Третім тепер іде німець Александр Звєрєв. Позиції з четвертої по шосту змін не зазнали.

Найбільшого прогресу в топ-10 досягнув півфіналіст турніру в Монако Алекс де Мінор: він сьомий. Восьму та дев'яту позиції посідають два нейтральні спортсмени, Рубльов та Медведєв. Минулорічний фіналіст Монте-Карло Каспер Рууд став десятим, опустившись на три сходинки.

За межі топ-15 вилетів грек Стефанос Циципас, не зумівши захистити титул чемпіона Мастерсу.

Українець Віталій Сачко завдяки виходу в фінал челенджера в Монці піднявся на 45 позицій і посідає 256 місце. Другою ракеткою України став Олег Приходько. Він відіграв 5 позицій і тепер 325-й.

Олександр Овчаренко опустився на 27 сходинок, він 351-й. Вадиму Урсу дійшли очки за виграний тиждень тому 15-тисячник у Шарм-ель-Шейху, він додав 34 місця і став 452-м.

Одразу на 65 позицій піднявся за рахунок перемоги на 25-тисячнику в Анталії Олексій Крутих. Зі своїм 475 місцем він наразі є п'ятою ракеткою України.

В інших наших тенісистів зміни мінімальні.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 930 очок; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 720; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 595; (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 280; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 120; (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 870; (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 535; (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 490; (11). Даніїл Медведєв (-) – 3 290; (7). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 215;

...

256 (301). Віталій Сачко (Україна) – 218;

325 (330). Олег Приходько (Україна) – 155;

351 (324). Олександр Овчаренко (Україна) – 144;

452 (486). Вадим Урсу (Україна) – 100;

475 (540). Олексій Крутих (Україна) – 91;

494 (490). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 83.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України в оновленому рейтинг-листі WTA.