Сачко піднявся на 45 позицій, інші українці теж додали в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 14 квітня.
З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер.
На друге місце піднявся переможець грунтового Мастерсу в Монте-Карло іспанець Карлос Алькарас. Третім тепер іде німець Александр Звєрєв. Позиції з четвертої по шосту змін не зазнали.
Найбільшого прогресу в топ-10 досягнув півфіналіст турніру в Монако Алекс де Мінор: він сьомий. Восьму та дев'яту позиції посідають два нейтральні спортсмени, Рубльов та Медведєв. Минулорічний фіналіст Монте-Карло Каспер Рууд став десятим, опустившись на три сходинки.
За межі топ-15 вилетів грек Стефанос Циципас, не зумівши захистити титул чемпіона Мастерсу.
Українець Віталій Сачко завдяки виходу в фінал челенджера в Монці піднявся на 45 позицій і посідає 256 місце. Другою ракеткою України став Олег Приходько. Він відіграв 5 позицій і тепер 325-й.
Олександр Овчаренко опустився на 27 сходинок, він 351-й. Вадиму Урсу дійшли очки за виграний тиждень тому 15-тисячник у Шарм-ель-Шейху, він додав 34 місця і став 452-м.
Одразу на 65 позицій піднявся за рахунок перемоги на 25-тисячнику в Анталії Олексій Крутих. Зі своїм 475 місцем він наразі є п'ятою ракеткою України.
В інших наших тенісистів зміни мінімальні.
Рейтинг ATP:
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 930 очок;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 720;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 595;
- (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 280;
- (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 120;
- (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 870;
- (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 535;
- (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 490;
- (11). Даніїл Медведєв (-) – 3 290;
- (7). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 215;
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256 (301). Віталій Сачко (Україна) – 218;
325 (330). Олег Приходько (Україна) – 155;
351 (324). Олександр Овчаренко (Україна) – 144;
452 (486). Вадим Урсу (Україна) – 100;
475 (540). Олексій Крутих (Україна) – 91;
494 (490). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 83.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України в оновленому рейтинг-листі WTA.