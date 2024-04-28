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Мотта стане новим тренером Ювентуса — джерело

Сьогодні 16:22 130 0
Мотта стане новим тренером Ювентуса — джерело
#Ювентус, #Тіаго Мотта

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта очолить туринський Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт з італійцем буде розрахований до 2026 року з опцією продовження ще на один рік.

Зазначимо, що поточна угода Мотти з Болоньєю завершується в червні цього року.

Наразі "червоно-сині" посідають 4 місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи найближчого конкурента, римську Рому, на 4 очки.

Раніше ми повідомляли про бажання нинішнього тренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі залишитися в команді.

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