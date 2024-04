Мотта стане новим тренером Ювентуса — джерело

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта очолить туринський Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт з італійцем буде розрахований до 2026 року з опцією продовження ще на один рік.

