Мотта стане новим тренером Ювентуса — джерело

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта очолить туринський Ювентус.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт з італійцем буде розрахований до 2026 року з опцією продовження ще на один рік.

⏳ Thiago #Motta to #Juventus as new coach. Ready a contract until 2026 with option for 2027 as revealed in the last months. #transfers https://t.co/HfnMtoNrFQ — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 27, 2024

Зазначимо, що поточна угода Мотти з Болоньєю завершується в червні цього року.

Наразі "червоно-сині" посідають 4 місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи найближчого конкурента, римську Рому, на 4 очки.

Раніше ми повідомляли про бажання нинішнього тренера Ювентуса Массіміліано Аллегрі залишитися в команді.