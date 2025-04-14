Два світові рекорди за один день: литовець Алекна вперше в історії метнув диск на 75 метрів

Литовець Миколас Алекна став першим спортсменом-чоловіком, який подолав позначку 75 метрів у метанні диска, побивши свій попередній світовий рекорд більш ніж на метр.

Про це повідомляє World Athletics.

Cталося це на змаганнях у місті Рамона, штат Оклахома. Минулого року Алекна показав результат 74 м і 43 см.

На змаганнях цього року спочатку він показав результат 74 м 89 см у першій спробі, а потім зумів покращити показник – 75 м 53 см. Він став першим в історії спортсменом, який зумів метнути диск за 75 м.

HE’S DONE IT AGAIN…TWICE 😳



🇱🇹's Mykolas Alekna smashes his own discus world record twice at the Oklahoma Throws Series World Invitational with a final throw of 75.56m 🔥



🇦🇺's Matt Denny takes 2nd with 74.78m — a mark that would’ve broken the previous WR 👀#ContinentalTour pic.twitter.com/iX0VXqfvXY — World Athletics (@WorldAthletics) April 13, 2025

Попереднім світовим рекордсменом до Алекни був Юрген Шульт. У червні 1986 року німець метнув диск на 74 м 8 см.

Батько Миколаса – батько Віргіліус Алекна – зараз посідає четверте місце у світовому списку всіх часів із результатом 73 м 88 см, який він продемонстрував у 2000 році. Віргіліус двічі (2000, 2004) ставав чемпіоном ОІ.

22-річний Миколас на Олімпійських іграх у Парижі посів друге місце, програвши чемпіону лише 3 см.