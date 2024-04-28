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20.04.2024 11:05 767

Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас"

832 голи та 368 передачі.
Сьогодні 13:22 120 0
Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас"
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Форвард національної збірної Аргентини з футболу та Інтер Маямі Ліонель Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас" у кар'єрі.

36-річний футболіст взяв участь у 1057 матчах за збірну Аргентини та на клубному рівні. У них він забив 832 голи та зробив 368 результативних передач.

Напередодні він зробив дубль та віддав гольову передачу в матчі американської МЛС сезону-2023/24 між його Інтером і Нью-Інгленд Революшн (4:1).

У поточному сезоні аргентинець взяв участь у 7 матчах чемпіонату США, на його рахунку дев'ять забитих м'ячів та чотири результативні передачі.

Мессі виступав за Барселону (з 2004 до 2021), ПСЖ (2021-23) та Інтер Маямі, куди перебрався у 2023 році.

Нагадаємо, Інтер Маямі завдяки голам Мессі та Луїса Суареса виграв уперше за 6 матчів.

Раніше Філ Фоден став третім після Мессі та Ерлінга Голанда за важливим показником.

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