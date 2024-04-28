832 голи та 368 передачі.

Джерело - Чемпіон.

Форвард національної збірної Аргентини з футболу та Інтер Маямі Ліонель Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас" у кар'єрі.

36-річний футболіст взяв участь у 1057 матчах за збірну Аргентини та на клубному рівні. У них він забив 832 голи та зробив 368 результативних передач.

Напередодні він зробив дубль та віддав гольову передачу в матчі американської МЛС сезону-2023/24 між його Інтером і Нью-Інгленд Революшн (4:1).

The numbers for the legend Leo Messi throughout his career 🐐:



1057 Matches 👕

832 Goals ⚽️

368 Assists 🅰️

1200 Goal & Assist Contributions ⚽️&🅰️ pic.twitter.com/Sg1li4UdZw — Messi Updates (@M10Update) April 28, 2024

У поточному сезоні аргентинець взяв участь у 7 матчах чемпіонату США, на його рахунку дев'ять забитих м'ячів та чотири результативні передачі.

Мессі виступав за Барселону (з 2004 до 2021), ПСЖ (2021-23) та Інтер Маямі, куди перебрався у 2023 році.

Нагадаємо, Інтер Маямі завдяки голам Мессі та Луїса Суареса виграв уперше за 6 матчів.

Раніше Філ Фоден став третім після Мессі та Ерлінга Голанда за важливим показником.