Форвард національної збірної Аргентини з футболу та Інтер Маямі Ліонель Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас" у кар'єрі.

36-річний футболіст взяв участь у 1057 матчах за збірну Аргентини та на клубному рівні. У них він забив 832 голи та зробив 368 результативних передач.

Напередодні він зробив дубль та віддав гольову передачу в матчі американської МЛС сезону-2023/24 між його Інтером і Нью-Інгленд Революшн (4:1).

The numbers for the legend Leo Messi throughout his career 🐐:



1057 Matches 👕

832 Goals ⚽️

368 Assists 🅰️

1200 Goal & Assist Contributions ⚽️&🅰️ pic.twitter.com/Sg1li4UdZw