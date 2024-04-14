Інтер Маямі завдяки голам Мессі та Суареса виграв уперше за 6 матчів

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі здобув вольову перемогу над Спортинг Канзас-Сіті (3:2) у грі регулярного чемпіонату МЛС (США) з футболу, перервавши шестиматчеву безвиграшну серію.

На рахунку Ліонеля Мессі гол і результативна передача, Луїс Суарес забив переможний м'яч на 71-й хвилині. Українець Сергій Кривцов не грав.

Флоридська команда з 15 очками, здобутими у 9 матчах, очолила Східну конференцію.

МЛС з футболу

США, 14 квітня

Спортинг Канзас-Сіті — Інтер Маямі 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 6' Томмі, 1:1 – 18' Гомес, 1:2 – 51' Мессі, 2:2 – 58' Томмі, 2:3 – 71' Суарес

Раніше ми повідомляли, що Інтер Маямі з Кривцовим у складі розгромно програв у матчі проти Нью-Йорк Ред Буллс.