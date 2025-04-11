Визначилися стартові склади ЛНЗ і Шахтаря на матч 24 туру УПЛ

Головні тренери черкаського ЛНЗ і донецького Шахтаря, Роман Григорчук і Маріно Пушич відповідно, визначилися зі стартовими складами своїх команд на очний поєдинок, який сьогодні, 11 квітня, відкриватиме програму 24 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Склади команд:

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаєв, Дайко, Муравський, Путря, Кушніренко, Яшарі, Танковський, Молло, Пасіч, Момо

Шахтар: Фесюн, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас, Марлон, Судаков, Бондаренко, Кевін, Педріньо, Егіналду

Поєдинок відбудеться в Черкасах на "Черкаси-Арена", початок – о 15:30 за київським часом. Наразі Шахтар наразі посідає 3 місце в УПЛ з 47 очками в активі. ЛНЗ десятий з 25 балами.