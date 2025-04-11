Школа, садочок, стоматолог: Підручний розповів, як проводить час у відпустці

Дмитро Підручний в період короткого міжсезоння проводить час з родиною на Тернопільщині. Лідер збірної України з біатлону намагається максимально насолодитись перебуванням у колі сім’ї та допомогти рідним зі щоденними клопотами.

Про це 33-річний біатлоніст розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Довго не був вдома, тому багато домашніх справ накопичилось. Але переважно проводжу час з дітьми, з родиною, батьків давно не бачив, брата, сестру, їжджу зустрітися з ними, поговорити.

Треба полегшити домашню рутину дружині, дітей розвожу кого в школу, кого в садочок. Ну і різні справи, наприклад, стоматологія, то ще щось. Тож відпочиваю вдома, про інший відпочинок поки не думали. Не так давно з Буковелі повернувся, залишався там на "закатку" після чемпіонату України", – розповів Підручний.

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Нагадаємо, Дмитро Підручний завершив сезон на 19 місці загального заліку Кубку світу. На чемпіонаті України в Буковелі в складі команди Тернопільської області здобув золото в класичній естафеті.

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