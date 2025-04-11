Сачко вийшов у півфінал челенджера в Італії другий тиждень поспіль

Віталій Сачко (300) вийшов у півфінал на турнірі серії челенджер в італійській Монці. У чвертьфіналі він переміг 17-річного італійця Якопо Вазамі (1137).

Матч тривав 2 години 4 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:4 на користь українця. Як і у двох попередніх іграх у Монці, Сачко програв перший сет, а потім зміг створити камбек.

За матч Віталій 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 9 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.

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Монца, Італія, грунт

Призовий фонд: €145,250

Чвертьфінал, 11 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Якопо Вазамі (Італія) 3:6, 6:3, 6:4

Це була друга зустріч суперників. Минулого тижня Сачко здолав свого опонента у першому колі челенджера в Барлетті.

У півфіналі змагань українець зіграє з переможцем гри між італійцем Федеріко Арнабольді (217) та французом Люкою ван Ашем (188).

Нагадаємо, що на старті челенджера в Монці Сачко обіграв другу ракетку змагань, американця Нішеша Басаваредді (108), а у другому колі переміг італійця Маттео Гіганте (206).