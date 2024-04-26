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Фоден став третім після Мессі та Голланда за важливим показником

Сьогодні 01:17 135 0
Фоден став третім після Мессі та Голланда за важливим показником
#Філ Фоден

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден відзначився дублем в перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (0:4).

Футболіст забив свій 50-й гол в АПЛ і став лише третім гравцем, який забив 50 голів у вищому дивізіоні під керівництвом Жузепа Гвардіоли у віці 23 років або молодше. Таке досягнення підкорялось лише легендарному Ліонелю Мессі та норвежцю Ерлінгу Голланду. Другий гол Фодена, який став для нього 51-м в лізі, тільки покращив цей показник.

У поточному сезоні Фоден відзначився 24 голами та 10 результативними передачами у 48 матчах.

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