Фоден став третім після Мессі та Голланда за важливим показником

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден відзначився дублем в перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (0:4).

Футболіст забив свій 50-й гол в АПЛ і став лише третім гравцем, який забив 50 голів у вищому дивізіоні під керівництвом Жузепа Гвардіоли у віці 23 років або молодше. Таке досягнення підкорялось лише легендарному Ліонелю Мессі та норвежцю Ерлінгу Голланду. Другий гол Фодена, який став для нього 51-м в лізі, тільки покращив цей показник.

50 - Phil Foden has scored his 50th Premier League goal, and is only the third player to score 50 top-flight goals under Pep Guardiola while aged 23 or younger, after Lionel Messi and Erling Haaland. Star. pic.twitter.com/hQrG4cfASB