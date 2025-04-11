Тренер Ліверпуля розповів, що робить Салаха особливим
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився своєю думкою стосовно того, що робить Мохамеда Салаха особливим гравцем.
Наставника "Червоних" цитує BBC.
"Те, що робить його особливим на полі, на мій погляд, – це його здатність забивати голи. Є багато гравців, які вміють забивати, але Мо може забивати навіть тоді, коли проводить не найкращі пів години чи 15 хвилин. Саме тому він також сильний ментально. А це необхідно, якщо ти хочеш бути на найвищому рівні кожні три-чотири дні протягом семи-восьми років.
Крім техніки і фізики, ти маєш бути дійсно міцним психологічно. З усього іншого, його психологічна стійкість – це, мабуть, те, що найбільше кидається мені в очі. Якщо уявити себе на місці гравця, якого ми хочемо підписати, – завжди приємно сказати йому, що Мо продовжив контракт. Це допомагає, але найбільше допомагає те, що ми зберегли в себе якісного гравця, який забиває голи вже впродовж семи чи восьми років поспіль", – заявив Слот.
Нагадаємо, сьогодні Салах продовжив контракт із Ліверпулем до літа 2027 року.