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Маґвайр забив історичний гол в АПЛ

Вчора 23:36 126 0
Маґвайр забив історичний гол в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гаррі Магвайр

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Маґвайр увійшов у історію Англійської Прем'єр-ліги, забивши гол у ворота Шеффілда Юнайтед в матчі 29 туру чемпіонату.

Футболіст провів 1085-й гол у сезоні-2023/2024 АПЛ, що стало новим рекорд за кількістю голів, забитих в одному сезоні ліги з 20 командами.

Зазначимо, що попереднє досягнення було встановлене в сезоні-2022/2023. 

Відео гола

Раніше ми повідомляли, про інший встановлений рекорд АПЛ в матчі за участі Шеффілда.

Нагадаємо, що в паралельному матчі Евертона та Ліверпуля український захисник Віталій Миколенко травмувався та не зміг продовжити поєдинок після перерви.

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