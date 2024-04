Маґвайр забив історичний гол в АПЛ

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Маґвайр увійшов у історію Англійської Прем'єр-ліги, забивши гол у ворота Шеффілда Юнайтед в матчі 29 туру чемпіонату.

Футболіст провів 1085-й гол у сезоні-2023/2024 АПЛ, що стало новим рекорд за кількістю голів, забитих в одному сезоні ліги з 20 командами.

Зазначимо, що попереднє досягнення було встановлене в сезоні-2022/2023.

