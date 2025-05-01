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Інтер Маямі Мессі вилетів від Ванкувера в півфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ

Руслан Травкін — 1 травня 2025, 08:13
Інтер Маямі Мессі вилетів від Ванкувера в півфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ
x.com/InterMiamiCF

Інтер Маямі вдома поступився Ванкуверу. Це був матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Канадський клуб здобув перемогу з рахунком 3:1.

Перша гра також завершилася поразкою колективу Ліонеля Мессі (0:2). "Чаплі" вже на 9 хвилині скоротили відставання – забив Жорді Альба.

Мессі, Суарес і Редондо створювали моменти, а після першого пропущеного Інтер відверто посипався. Через дві хвилини флоридці знову пропустили, а крапку в матчі поставив 23-річний Берхталер.

Футбол – Кубок чемпіонів КОНКАКАФ
1/2 фіналу, 1 травня

Інтер Маямі – Ванкувер 1:3 (1:0) (перший матч – 0:2)

Голи: 1:0 – Альба (9), 1:1 – Вайт (51), 1:2 – Віте (53), 1:3 – Берхталер (73)

Нагадаємо, Аль-Наср Кріштіану Роналду не зумів пройти до фіналу Ліги чемпіонів Азії. 

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