Польща – Україна: відеотрансляція матчу чемпіонату світу

1 травня, збірна України з хокею зіграє матч 4 туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA. Суперником буде збірна Польщі.

Початок зустрічі – 16:00. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в ефірі "Суспільне Спорт" та на ютуб-каналі мовника. Плеєр із відео в новину буде вбудовано пізніше.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

У стартовому поєдинку "синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі команда Дмитра Христича зіграла з Італією. Цього разу також справа дійшла до булітів, але перемогу здобула збірна України.

Третій поєдинок збірна України провела на чудовому рівні, розгромивши збірну Румунії (4:0).

Збірна Польщі за 3 зустрічі набрала 6 очок. "Кадра" розгромила Румунію (4:1) у першому турі, потім здобула три очки в дуелі з Японією (2:1), але вчора поступилася італійцям (1:4).