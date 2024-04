Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко травмувався в матчі 34 туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля.

Наприкінці першого тайму, за рахунку 1:0 на користь Евертона, українець вів верхову боротьбу за м’яч з Дарвіном Нуньєсом, після чого невдало приземлився на ліву ногу. Гру миттєво зупинили, адже від болю Віталій аж бив кулаком по газону.

Mykolenko stayed on after this 🤯pic.twitter.com/sh5UeC4Y0g