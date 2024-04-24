Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко травмувався в матчі 34 туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля.

Наприкінці першого тайму, за рахунку 1:0 на користь Евертона, українець вів верхову боротьбу за м’яч з Дарвіном Нуньєсом, після чого невдало приземлився на ліву ногу. Гру миттєво зупинили, адже від болю Віталій аж бив кулаком по газону.

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Mykolenko stayed on after this 🤯pic.twitter.com/sh5UeC4Y0g — EPL Bible (@EPLBible) April 24, 2024

Протягом кількох хвилин захиснику надавали медичну допомогу. Під оплески вболівальників Миколенко зміг розбігатись та повернутися на поле. Втім, після ушкодження українець помітно шкутильгав.

Після такої серйозної травми Миколенко очікувано був замінений у перерві. На другий тайм замість нього вийшов Ешлі Янг. Попри відсутність Віталія, "іриски" змогли не тільки зберегти ворота сухими, а й розвинути успіх завдяки голу Домініка Калверта-Льюїна. В підсумку Евертон здобув свою першу домашню перемогу над Ліверпулем з 17 жовтня 2010 року.