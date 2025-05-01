Рокетс скоротили відставання від Голден Стейт, Міннесота вибила Лейкерс із плейоф НБА

У ніч на 1 травня відбулося два матчі плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Х'юстон Рокетс зуміли врятувати серію. "Ракети" завдяки чудовій грі молодого Амена Томпсона (25 очок + 5 перехоплень) здобули перемогу з рахунком 131:116. Наразі рахунок 3:2 на користь Ворріорз.

Справжню сенсацію створила Міннесота. Перед стартом постсезону "вовки" були андердогами, але це не завадило їм вибити Лейкерс у п'яти матчах.

Тімбервулвз нічого не могли робити із зонним захистом господарів, тому часто кидали з-за дуги, але з дуже поганим відсотком – 7/47 (14,9%).

Врятувала гостей відсутність висококласного центрового, а також ранні шість фолів Доріана Фінні-Сміта. Француз Руді Гобер став королем "фарби". Бігмен до 27 очок додав 24 (!) підбирання, 9 з яких на чужому кошику.

Баскетбол – НБА-2024/25

Плейоф, 1 травня

Х’юстон (2) – Голден Стейт (7) 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36) (рахунок у серії – 2:3)

Лейкерс (3) – Міннесота (6) 96:103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22) (Міннесота виграла серію 4:1)

Нагадаємо, Індіана та Бостон також забезпечили собі путівку в другий раунд постсезону НБА.