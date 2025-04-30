Казковий ідіот: російського тенісиста дискваліфікували за непристойний жест на адресу арбітра

Російський тенісист Святослав Гулін був усього за два гейми до перемоги на турнірі ITF у Сабаделі, все сам собі все зіпсував.

Рахунок був більш ніж комфортний (7:5, 3:6, 4:0) подвійний брейк у вирішальному сеті, і, здавалося, перемога в кишені. Але спортсмен обрав зовсім інший шлях – зганьбитися.

Після помилки суперника Алехо Санчеса Кілеса, Гулін замість радісного святкування повернувся до судді, закричав "сосать" і показав жест у бік своїх геніталій. І це ще не все: він пройшовся по корту, а потім знову повторив той самий непристойний рух, спрямований на арбітра.

Наслідки не забарилися – після нетривалого діалогу з суддею Гуліна дискваліфікували за порушення кодексу поведінки. ITF підтвердив, що суперник Гуліна, іспанець Санчес Кілес, автоматично проходить до наступного раунду.

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Іронія в тому, що це був найуспішніший період у кар’єрі росіянина: він піднявся до 405-го місця у світовому рейтингу та мав серію з 8 перемог поспіль. Але все закінчилося так само швидко, як і почалося.

Нагадаємо, напередодні російська тенісистка Анастасія Потапова зазнала нищівної критики у соцмережах після поразки від Марти Костюк.