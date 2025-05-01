Світоліна проведе півфінальний матч 1 травня у Мадриді: визначився час
Еліна Світоліна
НОК України
Еліна Світоліна 1 травня проведе півфінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді. Протистоятиме першій ракетці України найкраща тенісистка планети Аріна Сабалєнка з Білорусі.
Суперниці раніше провели 5 очних зустрічей, українка перемогла лише раз.
Розклад матчу за участю Світоліної на 1 травня
Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, США, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Півфінал одиночного розряду
22:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Аріна Сабалєнка (-), корт Manolo Santana Stadium, 2-м запуском вечірньої сесії, після чоловічого чвертьфіналу.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
Нагадаємо що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла у чвертьфінальному матчі в Мадриді японку Моюку Учідзіму. На жаль, Марта Костюк припинила участь у змаганнях, поступившись Аріні Сабалєнці на двох тай-брейках.