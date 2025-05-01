Світоліна проведе півфінальний матч 1 травня у Мадриді: визначився час

Еліна Світоліна 1 травня проведе півфінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді. Протистоятиме першій ракетці України найкраща тенісистка планети Аріна Сабалєнка з Білорусі.

Суперниці раніше провели 5 очних зустрічей, українка перемогла лише раз.

Розклад матчу за участю Світоліної на 1 травня

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, США, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал одиночного розряду

22:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Аріна Сабалєнка (-), корт Manolo Santana Stadium, 2-м запуском вечірньої сесії, після чоловічого чвертьфіналу.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо що напередодні Еліна Світоліна легко обіграла у чвертьфінальному матчі в Мадриді японку Моюку Учідзіму. На жаль, Марта Костюк припинила участь у змаганнях, поступившись Аріні Сабалєнці на двох тай-брейках.