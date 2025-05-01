Після гри я нічого не казав футболістам: Флік – про результат матчу з Інтером
Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував результат матчу з Інтером (3:3) у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Він визнав, що команда погано розпочала гру, але зуміла повернутися.
Слова фахівця цитує пресслужба УЄФА.
"Ми не дуже добре почали, але одразу ж повернулися в гру. Другий тайм був видовищним. Залишився один матч, і ми повинні його виграти. Я думаю, що це підпадає під опис "фінал перед фіналом".
Те, як ми грали в півфіналі Ліги чемпіонів, було дуже круто. Ми знали, що Інтер – одна з найкращих команд у Європі. Але нам потрібно краще захищатися; нам потрібно краще працювати наступного тижня. Ми були у схожій ситуації проти Атлетіко у півфіналі Кубка Іспанії, і ми приїхали до них і виграли!
Сьогодні, після матчу, я нічого їм не сказав. Іноді краще нам усім поспати, а потім поговорити. Ми повернулися після двох пропущених. Ламін дуже добре відіграв, він багато створював, і він забив наш перший гол. Він фантастичний гравець, всі це знають. У великих матчах ви бачите якість таких гравців, і дуже добре, що він у нас є", – сказав Флік.
Німецький тренер також прокоментував гру талановитого Ламіна Ямала, який забив гол і був одним із найкращих на полі.
"Ямаль – він особливий. Я вже казав це раніше, але він геній. Коли я спостерігаю за ним збоку, то бачу деякі речі, але коли ти передивляєшся відео, це неймовірно – деталі того, що він робить, неймовірні. Те, що він показав сьогодні, – це те, чого ми від нього хочемо і що нам від нього потрібно. У великих матчах він з'являється, і я думаю, що він насолоджувався ситуацією. Я дуже радий, що такий талант, якщо він з'являється раз на 50 років, як сказав Сімоне Індзагі, є в Барселоні", – додав тренер "блаугранас".
Нагадаємо, матч Барселона – Інтер завершився внічию. Відеоогляд матчу можна переглянути ТУТ. Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 6 травня у Мілані на "Джузеппе Меацца".