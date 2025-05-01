Після гри я нічого не казав футболістам: Флік – про результат матчу з Інтером

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував результат матчу з Інтером (3:3) у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Він визнав, що команда погано розпочала гру, але зуміла повернутися.

Слова фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Ми не дуже добре почали, але одразу ж повернулися в гру. Другий тайм був видовищним. Залишився один матч, і ми повинні його виграти. Я думаю, що це підпадає під опис "фінал перед фіналом".

Те, як ми грали в півфіналі Ліги чемпіонів, було дуже круто. Ми знали, що Інтер – одна з найкращих команд у Європі. Але нам потрібно краще захищатися; нам потрібно краще працювати наступного тижня. Ми були у схожій ситуації проти Атлетіко у півфіналі Кубка Іспанії, і ми приїхали до них і виграли!

Сьогодні, після матчу, я нічого їм не сказав. Іноді краще нам усім поспати, а потім поговорити. Ми повернулися після двох пропущених. Ламін дуже добре відіграв, він багато створював, і він забив наш перший гол. Він фантастичний гравець, всі це знають. У великих матчах ви бачите якість таких гравців, і дуже добре, що він у нас є", – сказав Флік.