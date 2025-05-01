Флорида закинула 6 шайб Тампі, Вашингтон вийшов у другий раунд Кубку Стенлі

У ніч на 1 травня відбулося три матчі в межах плейоф Національної хокейної ліги.

Вашингтон вдома переміг Монреаль 4:1 і з ідентичним рахунком виграв серію першого раунду.

Також 4:1 свою серію "закрила" серію Флорида. Чинний володар Кубку Стенлі на виїзді здолав Тампу-Бей з рахунком 6:3.

Вінніпег вдома розібрався з Сент-Луїсом. Переможець Заходу лідирує з рахунком 3:2.

Хокей – НХЛ-2024/25

Кубок Стенлі, 1 травня

Вашингтон – Монреаль – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Тампа-Бей – Флорида – 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)

Вінніпег – Сент-Луїс – 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Нагадаємо, збірна України впевнено здолала команду Румунії в матчі чемпіонату світу в дивізіоні IA.