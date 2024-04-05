Головне
Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 07:07 428 1
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 09:13 222
Сестри Кіченок пробилися у півфіналу турніру в Чарльстоні
Сьогодні 07:30 222
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед
Сьогодні 00:20 20905 1
Калініна поступилася росіянці у третьому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 23:19 526
Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок
Вчора 21:35 725
Світоліна перемогла Севілл у другому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 21:32 588
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України
Вчора 20:36 5680
Житичі перемогли Юракадемію в першому матчі за бронзу Суперліги
Вчора 19:32 237
12-річна українка пробіжить Бостонський марафон на протезах
Вчора 18:56 359
Прямі трансляції

Ліверпуль встановив рекорд АПЛ у матчі проти Шеффілд Юнайтед

Сьогодні 09:52 127 0
Ліверпуль встановив рекорд АПЛ у матчі проти Шеффілд Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У матчі 31 туру Англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль вдома обіграв Шеффілд Юнайтед та встановив новий рекорд ліги.

Про це повідомляє Opta.

"Мерсисайдці" у цій грі володіли м'ячем 83,1% ігрового часу. Це стало рекордним показником в історії АПЛ із сезону-2003/04, коли почали фіксувати таку статистику.

Попередній рекорд належав Манчестер Сіті, який показав володіння 82,9% у матчі проти Свонсі в сезоні-2017/18.

Перемога дозволила "червоним" повернулися на перше місце у турнірній таблиці (70 очок), випереджаючи Арсенал українця Олександра Зінченка на два бали. Шеффілд Юнайтед (15 очок) замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії.

Нагадаємо, що в 31 турі АПЛ Челсі здобув вольову перемогу над Манчестер Юнайтед. Вінгер "синіх" Михайло Мудрик відіграв 71 хвилину. Футболіст 39 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах (один раз у ствір), програв 6 єдиноборств з 8, 1 раз перехопив м'яч і здійснив 1 вдале обведення.

Коментарі ()
Популярне зараз
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 7967
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 8701
Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії 4589
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 6542
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед 20905 1
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 5680
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16521 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29606
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13755
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166515 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106622
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98344