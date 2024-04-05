Ліверпуль встановив рекорд АПЛ у матчі проти Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У матчі 31 туру Англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль вдома обіграв Шеффілд Юнайтед та встановив новий рекорд ліги.

Про це повідомляє Opta.

"Мерсисайдці" у цій грі володіли м'ячем 83,1% ігрового часу. Це стало рекордним показником в історії АПЛ із сезону-2003/04, коли почали фіксувати таку статистику.

Попередній рекорд належав Манчестер Сіті, який показав володіння 82,9% у матчі проти Свонсі в сезоні-2017/18.

Перемога дозволила "червоним" повернулися на перше місце у турнірній таблиці (70 очок), випереджаючи Арсенал українця Олександра Зінченка на два бали. Шеффілд Юнайтед (15 очок) замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії.

Нагадаємо, що в 31 турі АПЛ Челсі здобув вольову перемогу над Манчестер Юнайтед. Вінгер "синіх" Михайло Мудрик відіграв 71 хвилину. Футболіст 39 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах (один раз у ствір), програв 6 єдиноборств з 8, 1 раз перехопив м'яч і здійснив 1 вдале обведення.