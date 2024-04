Іспанський півзахисник Ікер Муньяїн оголосив про відхід з Атлетика після 15 сезонів у команді.

Про це повідомляє пресслужба басків.

31-річний гравець залишить клуб на правах вільного агента, оскільки його контракт завершується влітку 2024 року.

Зазначимо, що півзахисник дебютував за Атлетик у сезоні-2009/10 та з того часу взяв участь у 557 матчах у всіх турнірах. На його рахунку — 75 голів й 70 асистів. Разом з клубом виграв два Суперкубки Іспанії (2015/16 і 2020/21), а також Кубок Іспанії-2023/24.

❤ 𝗜𝘁'𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝘆 𝗹𝗶𝗳𝗲.



𝗕𝘂𝘁 𝗻𝗼𝘄, 𝗺𝘆 𝗹𝗼𝘃𝗲,



𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



© Our captain announces his departure after 15 seasons with the first team.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/d99pIvGxKK