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Муньяїн оголосив про відхід з Атлетика

Сьогодні 14:04 116 0
Муньяїн оголосив про відхід з Атлетика
#Атлетик

Джерело - Чемпіон.

Іспанський півзахисник Ікер Муньяїн оголосив про відхід з Атлетика після 15 сезонів у команді.

Про це повідомляє пресслужба басків.

31-річний гравець залишить клуб на правах вільного агента, оскільки його контракт завершується влітку 2024 року.

Зазначимо, що півзахисник дебютував за Атлетик у сезоні-2009/10 та з того часу взяв участь у 557 матчах у всіх турнірах. На його рахунку — 75 голів й 70 асистів. Разом з клубом виграв два Суперкубки Іспанії (2015/16 і 2020/21), а також Кубок Іспанії-2023/24.

Напередодні Атлетик поступився Алавесу в 32 турі іспанської Ла Ліги.

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