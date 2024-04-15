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07.04.2024 07:40 1088

Арсенал може підписати гравця на позицію Зінченка

Сьогодні 13:19 115 0
Арсенал може підписати гравця на позицію Зінченка
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Олександр Зінченко

Джерело - The Athletic.

Арсенал має намір підсилити позицію лівого захисника команди, на якій грає український гравець Олександр Зінченко.

Про це повідомляє The Athletic.

Головний тренер лондонців Мікель Артета знаходиться в пошуках нового футболіста. Зазначається, що в клубі вже є 6 гравців, які виступають на цій позиції. Окрім Зінченка — це Якуб Ківьор, Такехіро Томіясу і Юррієн Тімбер, а також відправлені в оренду Кіран Тірні та Нуну Тавареш.

Нещодавно Арсенал із Зінченком у стартовому складі несподівано програв Астон Віллі, Ліверпуль вдома поступився Крістал Пелес, а згаданий Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю.

Нагадаємо, раніше Олександр Зінченко повідомив про готовність воювати проти Росії.

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