Арсенал може підписати гравця на позицію Зінченка

Джерело - The Athletic.

Арсенал має намір підсилити позицію лівого захисника команди, на якій грає український гравець Олександр Зінченко.

Про це повідомляє The Athletic.

Головний тренер лондонців Мікель Артета знаходиться в пошуках нового футболіста. Зазначається, що в клубі вже є 6 гравців, які виступають на цій позиції. Окрім Зінченка — це Якуб Ківьор, Такехіро Томіясу і Юррієн Тімбер, а також відправлені в оренду Кіран Тірні та Нуну Тавареш.

Нещодавно Арсенал із Зінченком у стартовому складі несподівано програв Астон Віллі, Ліверпуль вдома поступився Крістал Пелес, а згаданий Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю.

Нагадаємо, раніше Олександр Зінченко повідомив про готовність воювати проти Росії.