Світоліна претендує на титул: визначилися півфіналістки на турнірі в Мадриді

Визначилися усі півфіналістки на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді.

Ними стали українка Еліна Світоліна (17), а також Аріна Сабалєнка (1, -), Коко Гофф (4, США) та Іга Швьонтек (2, Польща).

Світоліна легко перемогла японку Моюку Учідзіму (56) з рахунком 6:2, 6:1. У півфінальному поєдинку вона зустрінеться з Сабалєнкою, яка у важкому та емоційному матчі здолала Марту Костюк (36) – 7:6(4), 7:6(7). В очних зустрічах білоруска попереду, 4:1.

Гофф вибила з турніру останню росіянку, Мірру Андрєєву. Рахунок зустрічі 7:5, 6:1. Коко здобула 25 перемогу над представницею топ-10 і стала наймолодшою тенісисткою з таким досягненням після Ани Іванович у 2008 році.

Суперницею 21-річної американки стане Іга Швьонтек. Чинна чемпіонка змагань у Мадриді перемогла Медісон Кіз (5, США), попри "бублик" у першому сеті – 0:6, 6:3, 6:2. Полька втретє поспіль зіграє у півфіналі турніру в столиці Іспанії та загалом проведе свій 20 півфінал на "тисячниках".

В особистих зустрічах з Гофф Швьонтек має велику перевагу, 11:3.

Півфінальні пари турніру Mutua Madrid Open

Еліна Світоліна (Україна) – Аріна Сабалєнка (-)

Коко Гофф (США) – Іга Швьонтек (Польща)

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 1 травня.