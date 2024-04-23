Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арсенал вдома обіграв Челсі в перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

"Каноніри" відкрили рахунок на 5-й хвилині гри. Леандро Тросард після гострої передачі Деклана Райса розстріляв ворота "синіх".

Подвоїли перевагу господарі на початку другої половини гри. М'яч на свій рахунок записав захисник Бен Вайт (2:0).

Згодом дублем відзначився Кай Гаверц, а на 70-й хвилині Вайт встановив остаточний рахунок в матчі (5:0).

Український півзахисник "синіх" Михайло Мудрик розпочав матч з перших хвилин та був замінений на 66-й хвилині. Для нього це була 36 гра в сезоні в усіх турнірах. На рахунку вінгера — 6 голів та 2 асисти.

Зі свого боку український представник Арсенала Олександр Зінченко з'явився на 72-й хвилині. Це була його перша поява на полі за останні дві гри "канонірів".

Чемпіонат Англії - АПЛ

29 тур, 23 квітня

Арсенал — Челсі 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Троссард, 2:0 - 52 Вайт, 3:0 - 57 Гаверц, 4:0 - 65 Гаверц, 5:0 - 70 Вайт

Перемога дозволила Арсеналу збільшити відрив від другого Ліверпуля на 3 очки, щоправда, у мерсисайдців одна гра в запасі. Челсі з 47 очками в активі залишився на 9-й сходинці.

Напередодні підопічні Маурісіо Почеттіно поступилися Манчестер Сіті в півфіналі Кубку Англії.

Раніше ми повідомляли, що Арсенал може підписати гравця на позицію Зінченка.