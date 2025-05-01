Перевершив Мбаппе: Ямал встановив рекорд у півфіналі Ліги чемпіонів
Ламін Ямал
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17-річний вінгер Барселони Ламін Ямал встановив черговий рекорд у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє OptaJose.
У першому матчі 1/2 фіналу проти Інтера півзахисник відзначився голом. Він увірвався у штрафну суперника та пробив у дальній кут воріт Зоммера, м'яч влучивши у стійку залетів у сітку воріт.
Ламін у віці 17 років та 291 день став наймолодшим гравцем, який забив у півфіналі ЛЧ. Ямал перевершив попереднє досягнення Кіліана Мбаппе у 2017 році (18 років і 140 днів).
Зазначимо, що це також був 100-й матч для Ямала за Барселону. Наразі в його активі 22 м'ячі та 33 асисти.
Раніше Інтер забив найшвидший гол в історії півфіналів Ліги чемпіонів.
Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 6 травня у Мілані на "Сан-Сіро".