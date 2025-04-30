Барселона – Інтер: відео голів матчу

У середу, 30 квітня, у межах першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів Барселона зустрічалась з Інтером. Матч завершився внічию із рахунком 3:3.

Перший гол з'явився майже нізвідки. Інтер розіграв комбінацію вже на 30-й секунді, яку ефектно завершив п'ятою Маркус Тюрам.

Вже за декілька хвилин "нерадзуррі" подвоїли перевагу. Подача з кутового перетворилася на черговий диво-гол він гостей.

Далі за камбек взявся Ламін Ямал. 17-річний футболіст ефектно розібрався із захисниками і пробив в стилі Мессі у дальній кут.

Відновив паритет на табло Ферран Торрес, який замкнув передачу Рафіньї з близької відстані.

У середині другого тайму Інтер знову вийшов вперед. Дензел Дюмфріс головою відправив м'яч у ворота каталонців.

Через хвилину своє слово сказав Рафінья. Бразилець шикарним дальнім пострілом зрівняв рахунок.

Нагадаємо, в іншому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Арсенал вдома програв ПСЖ з рахунком 0:1.