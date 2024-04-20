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Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії

Сьогодні 21:18 168 0
Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії
#Кубок Англії, #Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув перемогу над лондонським Челсі в матчі 1/2 фіналу Кубку Англії.

Поєдинок відбувся на "Вемблі" та завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Бернарду Сілва на 84 хвилині матчі.

Зазначимо, український вінгер Челсі Михайло Мудрик почав матч з лави запасних та вийшов на поле лише на 79 хвилині.

Кубок Англії з футболу
1/2 фіналу, 20 березня

Манчестер Сіті - Челсі 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 87 Сілва

Відтак Ман Сіті став першим фіналістом Кубку Англії. В іншому півфіналі путівку до вирішального матчу розіграють Манчестер Юнайтед та Ковентрі. Поєдинок відбудеться 21 квітня. Початок — о 17:30 за київським часом.

Фінал турніру відбудеться 25 травня на "Вемблі".

Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ман Сіті поступився Реалу в серії післяматчевих пенальті.

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