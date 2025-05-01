Визначився найкращий гравець матчу Барселона – Інтер у півфіналі ЛЧ

УЄФА визначила найкращого гравця матчу за підсумками першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером.

Нагороду отримав нідерландський захисник міланського клубу Дензел Дюмфріс. В активі гравця дубль – ефектним ударом через себе він подвоїв перевагу "нерадзуррі" у першому таймі та головою замкнув передачу партнера у другій половині.

Нагадаємо, матч завершився результативною нічиєю – 3:3. Гра-відповідь відбудеться через тиждень – 6 травня у Мілані на "Сан-Сіро".