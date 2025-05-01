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Божевільна гра: Мхітарян – про нічию з Барселоною у півфіналі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 1 травня 2025, 00:41
Божевільна гра: Мхітарян – про нічию з Барселоною у півфіналі Ліги чемпіонів
Генріх Мхітарян
uefa.com

Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян заявив, що його партнери по команді віддали всі сили у матчі з Барселоною (3:3) в півфіналі Ліги чемпіонів.

Цитує гравця TNT Sports.

"Це була божевільна гра. Велика гра для того, щоб стежити за нею з боку, але грати було дуже важко. Ми зробили все, що могли. Думаю, навіть могли б зіграти ще краще. Ми так вели в рахунку в першому таймі – не те щоб заздалегідь подумали, що вже перемогли.

Барселона чинила на нас величезний тиск. З м'ячем вона була дуже хороша", – розповів Мхітарян.

Раніше УЄФА визначила найкращого гравця зустрічі.

Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 6 травня у Мілані на "Сан-Сіро".

Барселона Інтер Генріх Мхітарян Ліга чемпіонів-2024/25

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