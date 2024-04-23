Його провокували: тен Гаг прокоментував вчинок Антоні після перемоги над Ковентрі

Джерело - ВВС.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, що Антоні провокували футболісти Ковентрі, тому він так відсвяткував перемогу у півфіналі Кубку Англії.

Його слова передає ВВС.

"Антоні провокували, але він не мав так реагувати. Ви бачили лише реакцію на провокацію. Однак йому не варто було робити так. Я також бачив, як вчинив Гаррі Магвайр, який відразу потиснув суперникам руки" — сказав наставник.

When I grow up, I want to be Antony 🫡pic.twitter.com/utrlSYaCtp — Football Transfers (@Transfersdotcom) April 23, 2024

Нагадаємо, "червоні дияволи" перемогли Ковентрі, який виступає в Чемпіоншипі (другому за силою дивізіоні чемпіонату) у серії пенальті. У фіналі МЮ зустрінеться з Манчестер Сіті, який мінімально здолав Челсі Михайла Мудрика. Вирішальний матч турніру відбудеться 25 травня на "Вемблі".