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Вболівальника МЮ дискваліфікували на три роки за огидну кричалку на матчі проти Ліверпуля

Сьогодні 14:23 189 0
Вболівальника МЮ дискваліфікували на три роки за огидну кричалку на матчі проти Ліверпуля
#Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед

Джерело - The Athletic.

Вболівальнику Манчестер Юнайтед заборонили відвідувати матчі протягом трьох років за образливі скандування про трагедію "Гіллсборо", які той викрикував 17 березня на матчі 1/4 фіналу Кубку Англії проти Ліверпуля. 

Про це повідомляє The Athletic. 

Окрім трирічної заборони, 44-річний правопорушник також буде оштрафований на 1205 фунтів стерлінгів. Зазначимо, що це вже не перший випадок висміювання трагедії "Гіллсборо" за останні роки. У червні 2023-го вболівальник Тоттенгем за схожі кричалки був покараний уболівальник Тоттенгема. 

Трагедія "Гіллсборо" відбулася 15 квітня 1989 року на півфінальному матчі Кубку Англії між Ноттінгем Форест і Ліверпулем. Тоді внаслідок тисняви загинуло 97 фанів мерсисайдців. Ще понад 700 людей зазнали травм різного ступеню тяжкості. 

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