Фінляндія виграла шоу-гонку Skidskyttekampen-2025

Збірна Фінляндії у складі Суві Мінкінена та Теро Сеппяля виграли фінал шоу-гонки Skidskyttekampen-2025, що проходить у шведському Стокгольмі.

Фінські біатлоністи з 5 хибами випередили на 1 секунду команду Швеції, яку представляли Ганну Еберг та Мартін Понсілуому. Третіми прийшли норвежці у складі Юні Арнеклеїва та Ветле Шостада Крістіансена.

Зазначимо, що фінські біатлоністи зайняли лише шосте місце у кваліфікації та за рішенням організаторів змогли виступити у фіналі.

Результати гонки

1. Фінляндія (Мінккінен/Сеппяля, 0+5) 16:41,8

2. Швеція (Еберг/Понсілоума, 0+7) +1,0

3. Норвегія (Арнеклеїв/Крістіансен, 0+9) +8,7

4. Швеція (Скоттхайм/Самуельссон, 0+8) +14,5

5. Франція (Бреза-Буше/Жаклян, 0+8) +14,6

6. Швейцарія (Геккі-Гросс/Хартверг 0+12) +31,6

7. Норвегія (Тандервольд/Йоганнес Бо, 2+9) +1:05,3

8. Франція (Мішлон/Перро, 1+13) +1:13,3

Нагадаємо, українські біатлоністи Юлія Джима та Дмитро Підручний не змогли подолати кваліфікацію та виступили у втішній гонці.