Рух Хожув з голом Цикала вирвав нічию у Термаліци Завійського

Рух Хожув зіграв внічию із Термаліцою у домашньому матчі 22 туру другого дивізіону Польщі (аналог Першої ліги України).

Зустріч завершилась з рахунком 2:2.

Одним з голів відзначився український захисник рухівців Єгор Цикало, для якого це третій гол у чотирьох матчах. В той час як його земляк з Термаліци Тарас Завійський результативними діями не відзначився. Обидва українці відіграли повну гру.

Чемпіонат Польщі

22 тур, 3 березня

Рух Хожув – Термаліца 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Трубега, 1:1 – 30 Цикало, 1:2 53 Запольник, 2:2 – 90 Щепан

Нагадаємо, Цикало першу частину сезону провів у чеській Тепліце, де також відзначався результативними діями. За Рух Цикало виступає на правах оренди, права на українця належать Тепліце.

Нещодавно дубль Цикала вивів Рух у півфінал Кубку Польщі.