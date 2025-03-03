Мінспорту позбавило Тимощука, Каладзе та Карякіна спортивних звань

Міністерство молоді та спорту позбавило спортивних звань ряду спортсменів.

Повний список опублікований на сайті міністерства.

Зокрема, звань "Заслужений майстер спорту України" та "Майстер спорту України" позбавили колишнього футболіста Анатолія Тимощука та шахіста Сергія Карякіна.

Водночас колишнього захисника київського Динамо Каху Каладзе позбавили звання "Майстер спорту України міжнародного класу".

Повний список спортсменів оприлюднений на сайті Міністерства молоді та спорту.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ який позбавляє державних нагород 34-ох зрадників України, серед яких і Тимощук. Також під українські санкції потрапив Каха Каладзе.

Водночас, зрадник-шахіст Сергій Карякін, крім санкцій РНБО України, також потрапив під санкції ЄС.