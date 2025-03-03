Олександра Меркушина принесла Україні першу медаль на юніорському чемпіонаті світу 2025

На юніорському чемпіонаті світу 2025, що проходить у шведському Естерсунді, українська біатлоністка Олександра Меркушина здобула бронзову медаль у гонці з масовим стартом на 60 учасниць.

На першій стрільбі 20-річна українка заробила два кола штрафу, однак не опустила руки й добре відпрацювала решту гонки, завдяки чому змогла фінішувати третьою.

До речі, минулого року в цій же дисципліні Олександра Меркушина виграла золоту медаль юніорського чемпіонату світу у категорії U-19. Цього разу вона змагалася у віковому цензі до 21 року.

Золоту медаль виграла шведка Сара Андерссон, а віцечемпіонкою світу серед юніорок стала представниця Франції Енаель Бонду.

Щодо інших українок, то Ксенія Приходько з трьома промахами в пасиві фінішувала 9-ю, а Олена Городна та Тетяна Тарасюк показали результати за межами чільної десятки.

Зазначимо, що для збірної України бронза Меркушиної є першою нагородою на юніорському чемпіонаті світу 2025. До цього найкращим виступом українців було 5 місце у юніорській змішаній естафеті.

ЮЧС-2025. Масстарт. Юніорки

1. Сара Андерссон (Швеція, 2+0+2+0) 28:33,0

2. Енаель Бонду (Франція, 2+0+0+0) +12.5

3. Олександра Меркушина (Україна, 2+0+0+1) +17.2

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9. Ксенія Приходько (Україна, 0+1+1+1) +1:08,2

15. Олена Городна (Україна, 0+1+4+1) +1:34,2

32. Тетяна Тарасюк (Україна, 3+1+3+1) +3:28,7

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Також сьогодні, 3 березня, в Естерсунді відбудеться масстарт серед хлопців-юніорів, у якому Україну представлять Богдан Борковський, Сергій Супрун та Михайло Хміль. Початок гонки запланований на 16:40 за Києвом.