Драма на Вемблі: МЮ не втримав перевагу в 3 голи над клубом із Чемпіоншипа, але переміг у серії пенальті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед по пенальті здобув перемогу над Ковентрі, що виступає в Чемпіоншипі (другому за силою дивізіоні чемпіонату), в матчі 1/2 фіналу Кубку Англії з футболу.

Основний час завершився з рахунком 3:3. Манкуніанці впевнено перемагали з рахунком 3:0 до 71-ї хвилини, коли "небесно-блакитні" здійснили сенсаційний камбек.

Ковентрі вдалося забити гол на 121-й хвилині поєдинку (в екстратаймі), однак суддя скасував взяття воріт через офсайд. У серії пенальті сильнішими виявилися підопічні Еріка тен Гага.

Кубок Англії з футболу

1/2 фіналу, 21 квітня

Ковентрі — Манчестер Юнайтед 3:3 (0:2)

(по пенальті 3:4)

Голи: 0:1 - 23 Мактоміней, 0:2 - 45+1 Магвайр, 0:3 - 58 Фернандеш, 1:3 - 71 Сіммс, 2:3 - 79 О'Хар, 3:3 - 90+5

Зазначимо, що Ковентрі вигравав Кубок Англії у сезоні-1986/87. В АПЛ "небесно-блакитні" виступали востаннє 23 роки тому. Манчестер Юнайтед 12 разів завойовував Кубок Англії, востаннє — в сезоні-2015/2016.

У фіналі МЮ зустрінеться з Манчестер Сіті, який мінімально здолав Челсі Михайла Мудрика. Вирішальний матч турніру відбудеться 25 травня на "Вемблі".

Нагадаємо, що Футбольна асоціація Англії домовилася з Прем'єр-лігою про нову шестирічну угоду. Згідно з цим договором з наступного сезону в Кубку Англії скасують перегравання.