Довелось вибачатися: Забарний провалив популярний челендж у соцмережах Борнмута

Захисник Борнмута Ілля Забарний взяв участь у популярному в соцмережах челенджі, але, на жаль, провалив його.

Зараз у Тіктоці активно поширюються відео, в яких футболістів та інших спортсменів ставлять у незручне становище, коли їх просять назвати ім'я людини, яка веде клубну сторінку у соцмережах. "Вишні" також взяли у цьому участь.

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Багато гравців без проблем назвали ім'я СММниці Борнмута (Моллі), але коли черга дійшла до Іллі, то почалися проблеми.

Українець довго не міг згадати, як звуть дівчину, але його врятував партнер по команді. Забарному із посмішкою на обличчі довелося вибачатися.

Нагадаємо, у суботу, 1 березня, Борнмут у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії обіграв Вулвергемптон. Забарний пропускав цей поєдинок через дискваліфікацію на три матчі, яку він отримав у зв'язку з вилученням у матчі 26 туру проти Вулвергемптона.

Борнмут намагався оскаржити 3-матчеву дискваліфікацію Забарного, проте апеляція була відхилена. Українець також пропустить поєдинок проти Тоттенгема в АПЛ.