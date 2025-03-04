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ПСЖ – Ліверпуль: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 4 березня 2025, 00:54
ПСЖ – Ліверпуль: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Getty Images

ПСЖ зустрінеться з Ліверпулем в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 5 березня, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

На шляху до 1/8 парижани здолали Брест із загальним рахунком 10:0 за сумою двох поєдинків. Ліверпуль завершив етап ліги на першому місці та кваліфікувався до плейоф напряму.

У наступному етапі переможець цієї пари зустрінеться з Астон Віллою або Брюгге. Матч-відповідь запланований на 11 березня.

Ліверпуль в останній грі Англійської Прем'єр-ліги впевнено обіграв Ньюкасл. ПСЖ не мав проблем у матчі Ліги 1 проти Лілля.

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