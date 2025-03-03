Джима та Підручний не відібралися до фіналу шоу-гонки Skidskyttekampen-2025
Українські біатлоністи Юлія Джима та Дмитро Підручний посіли останнє місце у кваліфікаційному раунді шоу-гонки Skidskyttekampen-2025, що проходить у шведському Стокгольмі.
У гонці, що проходить за форматом сингл-міксту, Джима ще на першому етапі заробила коло штрафу на стрільбі стоячи, після чого сподіватися на вихід до фіналу українцям було складно.
На останньому відрізку дистанції Підручний боровся за шосте місце з американцем Кемпбеллом Райтом, проте фінішував сьомим.
У фіналі, який розпочнеться о 20:35, виступлять по чотири кращі команди з двох кваліфікацій.
Однак Підручний та Джима ще візьмуть участь в індивідуальних втішних гонках в межах шоу. Жіноча втішна гонка розпочнеться о 20:05 за Києвом, чоловіча – о 20:20.
Результати першого кваліфікаційного раунду
1. Норвегія (Тандревольд/Йоганнес Бо, 0+9) 17:38,1
2. Швеція (Ханна Еберґ/Понсілоума, 0+10) +5,5
3. Франція (Бреза-Буше/Жаклян, 0+14) +27,6
4. Швеція (Маґнуссон/Нелін, 0+12) +29,4
5. Австрія (Хаузер/Едер, 2+11) +51,0
6. США (Ірвін/Райт, 1+18) +1:10,5
7. Україна (Джима/Підручний, 1+9) +1:10,6
Подивитися Skidskyttekampen-2025 наживо українські уболівальники зможуть на сайті Eurovision Sport.