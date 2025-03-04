Ноттінгем по пенальті переміг Іпсвіч та став останнім чвертьфіналістом Кубку Англії
Ноттінгем Форрест у серії пенальті здобув перемогу над Іпсвічем та вийшов до 1/4 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2024/2025.Основний та додатковий час завершився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися "лісники". Вирішальний 11-метровий не зумів реалізувати Джек Тейлор.
Кубок Англії з футболу
1/8 фіналу, 3 березня
Ноттінгем – Іпсвіч 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 53 Херст, 1:1 – 68 Єйтс
Зауважимо, що у чвертьфіналі зустрінуться з Брайтоном, який переграв Ньюкасл на виїзді. Також у 1/4 Кубку Англії зіграють:
- Борнмут – Манчестер Сіті
- Престон – Астон Вілла
- Фулгем – Крістал Пелес
Чвертьфінальні матчі Кубку Англії заплановані на 29 березня.