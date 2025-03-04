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Ноттінгем по пенальті переміг Іпсвіч та став останнім чвертьфіналістом Кубку Англії

Станіслав Лисак — 4 березня 2025, 00:21
Ноттінгем по пенальті переміг Іпсвіч та став останнім чвертьфіналістом Кубку Англії

Ноттінгем Форрест у серії пенальті здобув перемогу над Іпсвічем та вийшов до 1/4 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2024/2025.

Основний та додатковий час завершився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися "лісники". Вирішальний 11-метровий не зумів реалізувати Джек Тейлор.

Кубок Англії з футболу
1/8 фіналу, 3 березня

Ноттінгем – Іпсвіч 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Херст, 1:1 – 68 Єйтс

Зауважимо, що у чвертьфіналі зустрінуться з Брайтоном, який переграв Ньюкасл на виїзді. Також у 1/4 Кубку Англії зіграють:

  • Борнмут – Манчестер Сіті
  • Престон – Астон Вілла
  • Фулгем – Крістал Пелес

Чвертьфінальні матчі Кубку Англії заплановані на 29 березня.

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