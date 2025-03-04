Легендарний ринг-анонсер назвав найкращого боксера в історії

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер вважає американського боксера Шугара Рея Робінсона (174−19−6, 109 КО) номером один в історії боксу.

Цитує Баффера Ready to Fight.

"Якщо говорити про найкращого бійця всі часів, я вважаю досі це Шугар Рей Робінсон.

Був такий фільм –"Скажений бик". І він починається з бою, в якому Джейк Ламадо б’є Шугара Рея Робінсона. Але якщо подивитись зі сторони боксу, Робінсон був напівсередньоваговиком, Ламадо –середньоваговиком. Але це був Нью-Йорк і вони просто мали битись між собою, бо уклали угоду.

Робінсон завжди бив Ламаду. Він мав 40-0, був легшим, але бився з середньоваговиком, проте програв перший бій. Вони зустрілись знову – всього через 21 день. Але за тиждень до цього Робінсон провів ще 10 раундів. Він повернувся і переміг Ламаду.

Це найкращий боксер в історії боксу, без жодних сумнівів", – розповів Баффер

Зазначимо, що Робінсон був чемпіоном у трьох вагових категоріях, його кар'єра тривала у період з 1940 по 1965 роки. Останній бій провів у віці 44 років та 6 місяців.

У протистоянні з Джейком Ламоттою (83−19−4, 30 КО) він здобув п'ять перемог та одну поразку.