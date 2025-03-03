Давидова вперше з грудня потрапила до складу Чехії на етап Кубку світу

Чеська біатлоністка Маркета Давидова виступить на домашньому етапі в Нове Место.

Про це повідомляє Biathlon NMNM.

Востаннє біатлоністка виступала на етапі в Гохфільцені, який відбувся у грудні. Тоді вона стала сьомою в спринті й п'ятою у персьюті. Після цього вона пропускала гонки через проблеми зі спиною.

Склад збірної Чехії

Жінки: Тереза Воборнікова, Джессіка Їслова, Люсі Чарватова, Тереза Вінкларкова, Маркета Давидова

Чоловіки: Вітезслав Горніг, Міхал Крчмарж, Йонас Маречек, Адам Вацлавік і Томаш Мікиска

Зазначимо, що старт етапу заплановано на шосте березня чоловічим спринтом. Жіночий відбудеться на день пізніше. Обидві гонки стартують о 19:20 за київським часом.

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Сайт "Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.

Раніше став відомий склад чоловічої збірної України на сьомому етапі КС.