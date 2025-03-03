Давидова вперше з грудня потрапила до складу Чехії на етап Кубку світу
Чеська біатлоністка Маркета Давидова виступить на домашньому етапі в Нове Место.
Про це повідомляє Biathlon NMNM.
Востаннє біатлоністка виступала на етапі в Гохфільцені, який відбувся у грудні. Тоді вона стала сьомою в спринті й п'ятою у персьюті. Після цього вона пропускала гонки через проблеми зі спиною.
Склад збірної Чехії
Жінки: Тереза Воборнікова, Джессіка Їслова, Люсі Чарватова, Тереза Вінкларкова, Маркета Давидова
Чоловіки: Вітезслав Горніг, Міхал Крчмарж, Йонас Маречек, Адам Вацлавік і Томаш Мікиска
Зазначимо, що старт етапу заплановано на шосте березня чоловічим спринтом. Жіночий відбудеться на день пізніше. Обидві гонки стартують о 19:20 за київським часом.
Сайт "Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.
Раніше став відомий склад чоловічої збірної України на сьомому етапі КС.