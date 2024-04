Почеттіно: Джексон грає фантастично, завжди буду його підтримувати

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно, вважає, що сенегальський форвард команди Ніколя Джексон виконує на полі фантастичну роботу та обов'язково буде у складі "синіх" у наступному сезоні.

Про це у X (колишній Twitter) написав відомий інсайдер Фабріціо Романо.

🔵🇸🇳 Pochettino: “Jackson is doing fantastic and he will always have my support”.



“He's doing an amazing job for the team: running, scoring, assists. It’s not easy on the first season”.



“Nicolas fights for the club and he will be better next season, no doubts”. pic.twitter.com/FMuqKwfLpx